Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину

Обстріли Харківщини, у порівнянні з минулим роком, збільшились на 47,8%, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного».

«Ракети ворог застосовує, за аналогічний період з минулим роком, в 4,5 раза більше. Ворог збільшив інтенсивність використання КАБів, воно зросло на 45%, ми бачимо на 119% зріст використання FPV-дронів на оптоволокні, а також іншої номенклатури озброєння. Дещо менше ворог почав застосовувати ударні дрони, такі як «герань-2», якими він минулого року тероризував всю Харківщину», – розповів Токар.

Він додав, що ці «герані» зараз в основному атакують населені пункти, які наближені до лінії боєзіткнення. А реактивні БпЛА наразі орієнтовані на інші міста України.

«Бачимо, що FPV-дрони ворог завжди використовує як для прифронтових населених пунктів, так і по місту. Фіксуємо випадки, коли ворог в північній частині міста за допомогою дронів на оптоволокні намагається вразити як цивільні транспорті засоби, так і людей. І влаштовує очевидне «сафарі», – зазначив Токар.

Крім цього, окупанти стали частіше використовувати малогабаритну ракету S8000 «Бандероль».