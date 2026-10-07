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Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину

Суспільство 13:25   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Обстріли Харківщини, у порівнянні з минулим роком, збільшились на 47,8%, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного».

«Ракети ворог застосовує, за аналогічний період з минулим роком, в 4,5 раза більше. Ворог збільшив інтенсивність використання КАБів, воно зросло на 45%, ми бачимо на 119% зріст використання FPV-дронів на оптоволокні, а також іншої номенклатури озброєння. Дещо менше ворог почав застосовувати ударні дрони, такі як «герань-2», якими він минулого року тероризував всю Харківщину», – розповів Токар.

Він додав, що ці «герані» зараз в основному атакують населені пункти, які наближені до лінії боєзіткнення. А реактивні БпЛА наразі орієнтовані на інші міста України.

«Бачимо, що FPV-дрони ворог завжди використовує як для прифронтових населених пунктів, так і по місту. Фіксуємо випадки, коли ворог в північній частині міста за допомогою дронів на оптоволокні намагається вразити як цивільні транспорті засоби, так і людей. І влаштовує очевидне «сафарі», – зазначив Токар.

Крім цього, окупанти стали частіше використовувати малогабаритну ракету S8000 «Бандероль».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 13:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріли Харківщини, у порівнянні з минулим роком, збільшились на 47,8%, констатував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного».".