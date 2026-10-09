Live
  • Пт 09.10.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Новини Харкова — головне 9 жовтня: як минула ніч

Події 07:19   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 9 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

КАБами тероризували росіяни Харківщину цієї ночі

О 01:58 на Харківську область полетіли КАБи, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Повторно авіабомби ворог запустив о 02:50 та о 02:59. При цьому ані українські військові, ані моніторингові ТГ-канали не писали про загрозу ударів БпЛА.

Авіабомби летіли у бік Золочева, а потім – у напрямку Харкова. Відомо, що частина бомб упала в передмісті.

Вже вранці ударні безпілотники полетіли у бік Прудянки та Шевченкового. А о 06:28 пролунав відбій повітряної тривоги.

Читайте також: Сьогодні 9 жовтня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

ЗСУ атакують: у Підмосков’ї горіли хімікати, сильні “прильоти” в Бєлгороді
ЗСУ атакують: у Підмосков’ї горіли хімікати, сильні “прильоти” в Бєлгороді
09.10.2026, 07:42
Сьогодні 9 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 жовтня 2026: яке свято та день в історії
09.10.2026, 06:00
Понад 100 тис. приманок розкидали у чотирьох районах Харківщини
Понад 100 тис. приманок розкидали у чотирьох районах Харківщини
08.10.2026, 21:07
Надмірне відновлення та «чорний ринок» у аптеках Харкова – підсумки 8 жовтня
Надмірне відновлення та «чорний ринок» у аптеках Харкова – підсумки 8 жовтня
08.10.2026, 23:00
Як відключатимуть світло у Харківській області 9 жовтня
Як відключатимуть світло у Харківській області 9 жовтня
08.10.2026, 21:33
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
Мобілізація у Харкові: що ухвалили на нараді РВА
08.10.2026, 12:38

Новини за темою:

08.10.2026
Надмірне відновлення та «чорний ринок» у аптеках Харкова – підсумки 8 жовтня
08.10.2026
Безкоштовний проїзд у Харкові і відбудова – на що може вплинути режим економії
08.10.2026
У Харкові та області почалися аварійні відключення, ГПВ не скасували
08.10.2026
Новини Харкова — головне 8 жовтня: удари РФ, нарада щодо мобілізації
07.10.2026
Масований удар по Україні та атаки FPV на Харківщині – підсумки 7 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 9 жовтня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".