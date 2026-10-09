Новини Харкова — головне 9 жовтня: як минула ніч

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07:20

КАБами тероризували росіяни Харківщину цієї ночі

О 01:58 на Харківську область полетіли КАБи, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Повторно авіабомби ворог запустив о 02:50 та о 02:59. При цьому ані українські військові, ані моніторингові ТГ-канали не писали про загрозу ударів БпЛА.

Авіабомби летіли у бік Золочева, а потім – у напрямку Харкова. Відомо, що частина бомб упала в передмісті.

Вже вранці ударні безпілотники полетіли у бік Прудянки та Шевченкового. А о 06:28 пролунав відбій повітряної тривоги.