Росіяни атакували передмістя Харкова – є постраждалі

Вранці 9 жовтня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог обстріляв передмістя Харкова.

За попередньою інформацією, внаслідок “прильотів” є постраждалі – на місці ударів уже працюють медики.

Інші наслідки обстрілу ще встановлюють.

Нагадаємо, вибухи в передмісті пролунали близько 09:00 – звуки “прильотів” було чутно й у деяких районах Харкова. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу обстрілу, а моніторингові ТГ-канали зафіксували в регіоні ракети типу “Бандероль”, які летіли у бік Пісочина.