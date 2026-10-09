Live
  • Пт 09.10.2026
  • Харків  +19°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня

Події 12:01   09.10.2026
Вікторія Яковенко
Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня Фото: Олександр Гусаров

Сьогодні, 9 жовтня, близько 08:40 ворог атакував керованими авіабомбами одне з підприємств тваринницької галузі на території Печенізької громади.

Внаслідок ударів знищені будівлі тваринницького комплексу, зазначив начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров. Жертвами атаки стали понад 30 корів.

«Це не просто зруйновані будівлі та втрачене майно. Це знищена праця людей, роки вкладених зусиль і черговий удар по тих, хто попри війну продовжує працювати на рідній землі», – підкреслив Гусаров.

Відео: Олександр Гусаров

Нагадаємо, вранці 9 жовтня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог обстріляв передмістя Харкова. Три жінки постраждали через удар.

Читайте також: Дитину і трьох дорослих врятувала ДСНС у Лозівському районі – горів дім

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

На посаді – менше року: звільняють керівника Харківської облпрокуратури
На посаді – менше року: звільняють керівника Харківської облпрокуратури
09.10.2026, 12:32
Росіяни атакували передмістя Харкова – є постраждалі (доповнено)
Росіяни атакували передмістя Харкова – є постраждалі (доповнено)
09.10.2026, 12:10
У Харкові на місяць перекрили рух транспорту – де та як об’їжджати
У Харкові на місяць перекрили рух транспорту – де та як об’їжджати
09.10.2026, 10:46
Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою
Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою
09.10.2026, 08:14
СБУ: колишній адвокат міг “зливати” позиції елітної бригади десантників ЗСУ
СБУ: колишній адвокат міг “зливати” позиції елітної бригади десантників ЗСУ
09.10.2026, 10:16
Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів
Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів
09.10.2026, 11:17

Новини за темою:

09.10.2026
Росіяни атакували передмістя Харкова – є постраждалі (доповнено)
09.10.2026
Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – постраждали троє людей
09.10.2026
Ворог активізувався на Куп’янщині – Генштаб повідомив деталі
08.10.2026
Річка побіліла на Харківщині: що сталося, з’ясовує прокуратура (фото)
08.10.2026
Попит на дрова зріс на 40%: де придбати на Харківщині, ціни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 12:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 9 жовтня, близько 08:40 ворог атакував керованими авіабомбами одне з підприємств тваринницької галузі на території Печенізької громади.".