Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня

Сьогодні, 9 жовтня, близько 08:40 ворог атакував керованими авіабомбами одне з підприємств тваринницької галузі на території Печенізької громади.

Внаслідок ударів знищені будівлі тваринницького комплексу, зазначив начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров. Жертвами атаки стали понад 30 корів.

«Це не просто зруйновані будівлі та втрачене майно. Це знищена праця людей, роки вкладених зусиль і черговий удар по тих, хто попри війну продовжує працювати на рідній землі», – підкреслив Гусаров.

Відео: Олександр Гусаров

Нагадаємо, вранці 9 жовтня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що ворог обстріляв передмістя Харкова. Три жінки постраждали через удар.