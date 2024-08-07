Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

7 серпня 1819 року народився український письменник та автор першого українського правопису Пантелеймон Куліш. А в 1876-му – шпигунка Мата Харі. У 1918-му Українська держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. У 1932-му в СРСР ухвалили “головний документ Голодомору”, відомий як “Закон про п’ять колосків”. У 1998-му посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи.

Свята та пам’ятні дати 7 серпня

7 серпня у світі – День професійного спікера.

7 серпня в історії

7 серпня 1819 року народився український письменник Пантелеймон Куліш – один із товаришів Тараса Шевченка та засновників Кирило-Мефодіївського товариства. Детальніше.

7 серпня 1876 року в Нідерландах народилася Маргарета Гертруда Целле, яка стала відома світу під сценічним псевдонімом Мата Харі. Детальніше.

7 серпня 1918 року Українська держава (під керівництвом гетьмана Скоропадського) та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. Це сталося майже через три місяці після проголошення відновлення Всевеликого Війська Донського на звільнених від більшовиків територіях колишньої Російської імперії. Одразу після обрання отамана (Петра Краснова) той написав два листи: один – кайзеру Німеччини Вільгельму II (просив визнати нове утворення самостійною республікою – “аж до звільнення Росії від більшовиків”); другий – гетьману України Павлу Скоропадському. Лист отамана донських козаків до Скоропадського особливо цікавий з огляду на нескінченні російські територіальні претензії. Адже українського гетьмана просили переглянути… претензії України щодо Таганрозького округу. Крім того, отаман “заїкнувся” про відновлення “єдиної та неподільної Росії” та федерації з Україною, проте надалі його посол у Києві ці ідеї з проєктів договорів викреслив, ознайомившись із позицією української сторони.

Хоча ні про яку “федерацію” з уламками імперії Скоропадський домовлятися не збирався, він все ж таки вважав за потрібне встановити чіткі кордони та зробити представників Дону союзниками, а не ворогами. Тож гетьман узяв на себе ініціативу в переговорах, результатом яких і став договір від 7 серпня.

За даними Енциклопедії історії України, кордони між Українською державою та територіями Всевеликого Війська Донського встановили за дореволюційною адміністративною межею між Катеринославською, Харківською й Воронезькою губерніями з Областю Війська Донського. “Сторони зобов’язалися встановити дипломатичні та консульські відносини, а в майбутньому – укласти угоди з економічних питань: про умови вільного транзиту, товарообміну, митні й фінансові відносини, залізничне сполучення та поштово-телеграфний зв’язок”, – описують суть документа автори енциклопедії. Саме спираючись на цей договір, Україна надалі під час перемовин із РСФРР не визнавала Дон частиною більшовицької держави.

7 серпня 1932 року в СРСР ухвалили “головний закон Голодомору” – постанову ЦВК та РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацію та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”. Вона відома як “Закон про п’ять колосків”. Детальніше.

7 серпня 1998 року посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи. Одночасно перед двома посольствами підірвали начинені вибухівкою автівки. У Найробі (столиці Кенії) загинули 213 людей. Причому більшість – місцеві жителі, які знаходилися на вулиці чи жили в домах поруч з епіцентром вибуху. Ще понад 4000 були поранені. У Дар-ес-Саламі (в Танзанії) загинули 11 людей і поранення дістали 85. Детальніше.

Церковне свято 7 серпня

Післясвято Преображення Господнього. Преподобномученика Дометія Персянина та двох учнiв його. Дометій жив у IV столітті. Він був персом. Хрестився ще молодим, почувши проповіді християнина Уара. Полишивши Персію, прийшов до одного з монастирів, де був пострижений у ченці. Згодом у монастирі святих Сергія і Вакха під керівництвом архімандрита Нурвела, суворого аскета, посвячений у сан диякона. Коли ж архімандрит вирішив поставити його пресвітером, Дометій відмовився, вважаючи себе негідним. Він усамітнився на пустельній горі в Сирії. Там жив просто неба, а згодом почав жити в печері разом із двома учнями. До них приходили люди за зціленням і допомогою. Багатьох язичників Дометій привів у християнство. Але одного разу в місцевість, де він жив, прибув, прямуючи в похід проти персів, імператор Юліан Відступник. За його наказом воїни, знайшовши святого Дометія та його учнів, закидали їх камінням.

Народні прикмети

Якщо капуста дозріла, то осінь буде ранньою.

Якщо у моркви поникло бадилля, то скоро похолодає.

Якщо ніч із 7 на 8 серпня холодна і мокра, то зима буде ранньою й морозною.

Що не можна робити 7 серпня

Не можна лихословити та лаятися.

Жінкам не можна працювати в полі та на городі й виконувати будь-яку іншу важку роботу.

Категорично не можна чіпати лелек і тим паче шкодити їм.