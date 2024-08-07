Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории

7 августа 1819 года родился украинский писатель и автор первого украинского правописания Пантелеймон Кулиш. А в 1876-м – шпионка Мата Хари. В 1918-м Украинское государство и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах. В 1932-м в СССР приняли «главный документ Голодомора», известный как «Закон о пяти колосьях». В 1998-м посольства США в Кении и Танзании атаковали террористы.

Праздники и памятные даты 7 августа

7 августа в мире – День профессионального спикера.

7 августа в истории

7 августа 1819 года родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш — один из товарищей Тараса Шевченко и основателей Кирилло-Мефодиевского братства. Подробнее.

7 августа 1876 года в Нидерландах родилась Маргарета Гертруда Целле, которая стала известна миру под сценическим псевдонимом Мата Хари. Подробнее.

7 августа 1918 года Украинское государство (под руководством гетмана Скоропадского) и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах. Это произошло спустя почти три месяца после провозглашения восстановления Всевеликого Войска Донского на освобожденных от большевиков территориях бывшей Российской империи. Сразу после избрания атамана (Петра Краснова) тот написал два письма: одно – кайзеру Германии Вильгельму II (просил признать новое образование самостоятельной республикой – «вплоть до освобождения России от большевиков»); второе – гетману Украины Павлу Скоропадскому. Письмо атамана донских казаков к Скоропадскому особенно интересно, учитывая бесконечные российские территориальные претензии. Ведь украинского гетмана просили пересмотреть… претензии Украины на Таганрогский округ. Кроме того, атаман «заикнулся» о восстановлении «единой и неделимой России» и федерации с Украиной, однако в дальнейшем его посол в Киеве эти идеи из проектов договоров вычеркнул, ознакомившись с позицией принимающей стороны.

Хотя ни о какой «федерации» с обломками империи Скоропадский договариваться не собирался, он все же счел нужным установить четкие границы и сделать представителей Дона союзниками, а не врагами. Так что гетман взял на себя инициативу в переговорах, результатом которых и стал договор от 7 августа.

По данным Энциклопедии истории Украины, границы между Украинским государством и территориями Всевеликого Войска Донского установили по дореволюционным административным рубежам между Екатеринославской, Харьковской и Воронежской губерниями с Областью Войска Донского. «Стороны обязались установить дипломатические и консульские отношения, а в будущем – заключить соглашения по экономическим вопросам: об условиях свободного транзита, товарообмена, таможенных и финансовых отношениях, железнодорожном сообщении и почтово-телеграфной связи», — описывают суть документа авторы энциклопедии. Именно, опираясь на этот договор, Украина в дальнейшем во время переговоров с РСФСР не признавала Дон частью большевистского государства.

7 августа 1932 года в СССР приняли «главный закон Голодомора» — постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Она известна как «Закон о пяти колосках». Подробнее.

7 августа 1998 года посольства США в Кении и Танзании атаковали террористы. Одновременно перед двумя посольствами взорвали начиненные взрывчаткой автомобили. В Найроби (столице Кении) погибли 213 человек. Причем большинство – местные жители, которые находились на улице или жили в домах рядом с эпицентром взрыва. Еще более 4000 были ранены. В Дар-эс-Саламе (в Танзании) погибли 11 человек и ранения получили 85. Подробнее.

Церковный праздник 7 августа

После праздник Преображения Господня. Преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников. Дометий жил в IV веке. Он был персом. Крестился еще молодым, услышав проповеди христианина Уара. Покинув Персию, пришел в один из монастырей, где был пострижен в монахи. Впоследствии в монастыре святых Сергия и Вакха под руководством архимандрита Нурвела, строгого аскета, рукоположен в сан диакона. Когда архимандрит решил поставить его пресвитером, Дометий отказался, считая себя недостойным. Он уединился на пустынной горе в Сирии. Там жил под открытым небом, а потом начал жить в пещере вместе с двумя учениками. К ним приходили люди за исцелением и помощью. Многих язычников Дометий привел в христианство. Но однажды в местность, где он жил, прибыл, направляясь в поход против персов, император Юлиан Отступник. По его приказу воины, найдя святого Дометия и его учеников, забросали их камнями.

Народные приметы

Если капуста созрела, то осень будет ранней.

Если у моркови поникла ботва, так скоро похолодает.

Если ночь с 7 на 8 августа холодная и мокрая, то зима будет ранняя и морозная.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя злословить и ругаться.

Женщинам нельзя работать в поле и огороде и выполнять любую другую тяжелую работу.

Категорически нельзя трогать аистов и тем более вредить им.