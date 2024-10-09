Live
  • Ср 09.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 45.24

Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ

Суспільство 11:45   09.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ

За даними аналітиків ХАЦ, Красноградський “підземний” ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини такого типу.

“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА оголосив торги з будівництва нової захисної споруди цивільного захисту у Красноградському ліцеї № 3 вартістю 131,3 млн грн. Це одне з найдорожчих укриттів у країні у перерахунку на одну особу”, – пишуть аналітики.

Ліцей буде розрахований на 400 учнів, 38 педагогів та 15 технічних працівників. Тобто, у перерахунку, пояснили в ХАЦ, вартість будівництва на одну особу обійдеться у 282 тисячі гривень, а квадратний метр коштуватиме майже 100 тисяч гривень.

“Для порівняння, зараз проходять тендери на будівництво “підземних” шкіл у Харкові. Вартість будівництва на одного учня на Салтівці становить 206 000 гривень, а вартість будівництва одного квадратного метра споруди – 71 500 грн. У Харківській області будівництво укриття у Краснопавлівському ліцеї (Лозівська громада) складає близько 180 000 гривень на одну особу”, – уточнили аналітики.

Крім того, зазначили в ХАЦ, у школу планують закупити совкову та штикову лопату, кувалду, лом, кірку та пару шампурів. Роботи планують завершити до кінця 2025 року.

Читайте також: ХОВА купила дріт для фортифікацій Харківщини, ХАЦ вказує на розтрату

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне за 9.10: наслідки “прильоту” в Харкові, жертви
Новини Харкова — головне за 9.10: наслідки “прильоту” в Харкові, жертви
09.10.2024, 12:03
«Противник біжить через чисте поле» – Ахіллес про тактику ворога на Куп’янщині
«Противник біжить через чисте поле» – Ахіллес про тактику ворога на Куп’янщині
09.10.2024, 12:40
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
08.10.2024, 22:17
Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік
Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік
09.10.2024, 12:19
Евакуація на Бєлгородщині: захисники Харкова натякнули на “курський сценарій”
Евакуація на Бєлгородщині: захисники Харкова натякнули на “курський сценарій”
09.10.2024, 11:44
Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ
Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ
09.10.2024, 11:45

Новини за темою:

09:05
Терехов розповів, як витримала удар КАБу підземна школа в Харкові
10:34
КАБ ударив біля підземної школи в Харкові – Терехов
16:40
“Важкий об’єкт” – Синєгубов показав будівництво школи-укриття під Харковом
18:32
Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)
13:44
“Для безпеки дітей”: харків’янка просить продовжити маршрут тролейбуса №7

Ви читали новину: «Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків ХАЦ, Красноградський “підземний” ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини такого типу.".