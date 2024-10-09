Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ

За даними аналітиків ХАЦ, Красноградський “підземний” ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини такого типу.

“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА оголосив торги з будівництва нової захисної споруди цивільного захисту у Красноградському ліцеї № 3 вартістю 131,3 млн грн. Це одне з найдорожчих укриттів у країні у перерахунку на одну особу”, – пишуть аналітики.

Ліцей буде розрахований на 400 учнів, 38 педагогів та 15 технічних працівників. Тобто, у перерахунку, пояснили в ХАЦ, вартість будівництва на одну особу обійдеться у 282 тисячі гривень, а квадратний метр коштуватиме майже 100 тисяч гривень.

“Для порівняння, зараз проходять тендери на будівництво “підземних” шкіл у Харкові. Вартість будівництва на одного учня на Салтівці становить 206 000 гривень, а вартість будівництва одного квадратного метра споруди – 71 500 грн. У Харківській області будівництво укриття у Краснопавлівському ліцеї (Лозівська громада) складає близько 180 000 гривень на одну особу”, – уточнили аналітики.

Крім того, зазначили в ХАЦ, у школу планують закупити совкову та штикову лопату, кувалду, лом, кірку та пару шампурів. Роботи планують завершити до кінця 2025 року.