Шампур, кувалда, лом: що буде в новій “підземній” школі Харківщини – ХАЦ
За даними аналітиків ХАЦ, Красноградський “підземний” ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини такого типу.
“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА оголосив торги з будівництва нової захисної споруди цивільного захисту у Красноградському ліцеї № 3 вартістю 131,3 млн грн. Це одне з найдорожчих укриттів у країні у перерахунку на одну особу”, – пишуть аналітики.
Ліцей буде розрахований на 400 учнів, 38 педагогів та 15 технічних працівників. Тобто, у перерахунку, пояснили в ХАЦ, вартість будівництва на одну особу обійдеться у 282 тисячі гривень, а квадратний метр коштуватиме майже 100 тисяч гривень.
“Для порівняння, зараз проходять тендери на будівництво “підземних” шкіл у Харкові. Вартість будівництва на одного учня на Салтівці становить 206 000 гривень, а вартість будівництва одного квадратного метра споруди – 71 500 грн. У Харківській області будівництво укриття у Краснопавлівському ліцеї (Лозівська громада) складає близько 180 000 гривень на одну особу”, – уточнили аналітики.
Крім того, зазначили в ХАЦ, у школу планують закупити совкову та штикову лопату, кувалду, лом, кірку та пару шампурів. Роботи планують завершити до кінця 2025 року.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: подземная школа, тендер, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків ХАЦ, Красноградський “підземний” ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини такого типу.".