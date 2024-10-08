ХОВА купила дріт для фортифікацій Харківщини, ХАЦ вказує на розтрату

Київський районний суд Харкова відмовив Нацполіції у доступі до документів у справі щодо розтрат і переплат на закупівлі виробів із дроту для будівництва фортифікацій у Харківській області, повідомляє ХАЦ із посиланням на рішення суду.

ГУ Нацполіції проводить розслідування у кримінальній справі: службові особи департаменту ЖКГ ХОВА спільно з ТОВ “Харківспецпроф” могли розтратити бюджетні кошти під час закупівель виробів із дроту для фортифікацій.

Протягом березня-травня 2024 року департамент ЖКХ ХОВА без проведення аукціонів уклав з ТОВ “Харківспецпроф” чотири договори на постачання виробів з дроту для будівництва фортифікаційних споруд (бар`єрний рубіж типу “Єгоза”, малопомітна перешкода) на загальну суму близько 135 млн грн. На даний час проплачено 126,6 млн грн.

ТОВ “Харківспецпроф” уклало з державним підприємством, що виробляє дроти, відповідні договори, на загальну суму на 42,72 млн. грн.

Отже, дроти бар`єрний рубіж ТОВ “Харківспецпроф” купило у державного підприємства по середній ціні 4200 грн за бухту, а в подальшому реалізувало по 5993 грн для ХОВА, а малопомітну перешкоду типу (типу МЗП 10х10х1,4) купило по середній ціні 6400 грн за бухту, – а реалізувало – по 8160 грн за бухту.

Слідчі отримали дані, що середня націнка на товарі становить 35%, або 21 мільйон гривень.

ТОВ “Харківспецпроф” зареєстровано за адресою масової реєстрації (що може свідчити про фіктивність фірми або бажання уникнути роботи “в білу”), не має власних потужностей, всього одного співробітника та бере участь у закупівлях лише ХОВА.

Тому слідчі, щоб провести експертизи, попросили про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ХОВА, у ТОВ “Харківспецпроф” та в державному підприємстві. Але суддя відхилив клопотання, бо, на його думку, не доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, у ТОВ “Харківспецпроф”, або в державному підприємстві.

За підрахунками ХАЦ, департамент ЖКГ ХОВА протягом березня – вересня 2024 року уклав з ТОВ “Харківспецпроф” 15 договорів на поставку виробів з дроту на загальну суму 394,4 млн грн.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині у травні стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності. 24 червня НАБУ відкрило провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів при закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни. 5 серпня звільнився заступник начальника ХОВА Михайло Харнам, який відповідав за будівництво та ЖКГ.