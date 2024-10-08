ХОВА купила проволку для фортификаций Харьковщины, ХАЦ указывает на растрату

Киевский районный суд Харькова отказал Нацполиции в доступе к документам по делу, касающемуся растрат и переплат на закупках изделий из проволоки для строительства фортификаций в Харьковской области, сообщает ХАЦ со ссылкой на решение суда.

ГУ Нацполиции проводит расследование по уголовному делу: должностные лица департамента ЖКХ ХОВА совместно с ООО «Харьковспецпроф» могли растратить бюджетные средства при закупках изделий из проволоки для фортификаций.

В течение марта-мая 2024 года департамент ЖКХ ХОВА без проведения аукционов заключил с ООО «Харьковспецпроф» четыре договора на поставку изделий из проволоки для строительства фортификационных сооружений (барьерный рубеж типа Егоза, малозаметное препятствие) на общую сумму около 135 млн грн. В настоящее время проплачено 126,6 млн грн.

ООО «Харьковспецпроф» заключило с государственным предприятием, производящим провода, договоры на общую сумму на 42,72 млн. грн.

Итак, провода барьерный рубеж ООО «Харьковспецпроф» купило у государственного предприятия по средней цене 4200 грн за бухту, а в дальнейшем реализовало по 5993 грн для ХОВА, а малозаметное препятствие типа (типа МЗП 10х10х1,4) купило по средней цене 64 за бухту, – а реализовало – по 8160 грн за бухту.

Следователи получили данные, что средняя наценка на товаре составляет 35% или 21 миллион гривен.

ООО «Харьковспецпроф» зарегистрировано по адресу массовой регистрации (что может свидетельствовать о фиктивности фирмы или желании избежать работы «в белую»), не имеет собственных мощностей, всего одного сотрудника и участвует в закупках только ХОВА.

Поэтому следователи попросили о временном доступе к документам, которые находятся в ХОВА, ООО «Харьковспецпроф» и государственном предприятии. Но судья отклонил ходатайство, потому что, по его мнению, не доказано, что документы находятся или могут находиться во владении департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА, в ООО «Харьковспецпроф» или в государственном предприятии.

По подсчетам ХАЦ, департамент ЖКХ ХОВА в течение марта — сентября 2024 заключил с ООО «Харьковспецпроф» 15 договоров на поставку изделий из проволоки на общую сумму 394,4 млн грн.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине в мае стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности. 24 июня НАБУ открыло производство по факту возможного хищения бюджетных средств при закупках древесины для фортификаций на Харьковщине по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки. 5 августа уволился замначальника ХОВА Михаил Харнам, который отвечал за строительство и ЖКХ.