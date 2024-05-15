Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал

Почему древесину для строительства оборонных сооружений на Харьковщине покупали у частных фирм (по данным главы Антикоррупционного центра «Межа» Мартины Богуславец, имеющих признаки фиктивности — ред.), а не напрямую у государственных лесхозов, на заседании рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» объясняли чиновники ХОВА.

По их словам, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов.

«Был нужен определенный объем быстро леса. У государственных предприятий не было возможности ни логистической, ни количественной удовлетворить эту потребность, что зафиксировано департаментом (ЖКХ и ТЭК ХОВА — ред.). В то же время поступали предложения от небольшого количества частных учреждений, которые это могут обеспечить быстро и в срок. И они это сделали. Все обязательства частниками выполняются. Под акты было поставлено в сроки необходимое количество леса», — прокомментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов.

Вопрос выбора поставщиков ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц индустрия», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообрабатывающее предприятие Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».



Скриншот с сайта «УП»

Иванов эту публикацию прокомментировал так:«Мы можем видеть, что есть история их работы на „Prozorro“. Мы можем видеть их историю, есть ли они в реестре по уголовным делам и по всем этим историям. Их там не было. Вся остальная история — она субъективная. Если какой-то учредитель какой-то фирмы является каким-то там, не социально ответственным человеком, назовем это так, это не юридическое понятие, как таковое. Мы смотрим фирму, как юрлицо. Фирма и то, что мы видели на момент заключения договора, у нее не было никаких уголовных производств и негативной истории в разрезе финансовых обязательств или их невыполнения».

По данным департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА, в течение 2023-2024 годов был заключен 201 договор на приобретение лесоматериалов хвойных пород для строительства фортификаций на 301 миллион 595 тысяч гривен. Из них в 2023 году — 47 договоров на 19 тысяч 457 кубических метров древесины на общую сумму 77 миллионов 460 тысяч гривен, а в 2024-м — 154 договора на 43 тысячи кубометров древесины на 224 миллиона 135 тысяч гривен.

Как рассказал и.о. директора департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА Эдуард Яровой, договоры на поставку лесоматериалов были заключены с государственными Октябрьским, Змиевским, Чугуево-Бабчанским и рядом других лесхозов, а в текущем году — в частности с ООО «Деревообрабатывающее предприятие Восход», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Сатисбуд». Вся продукция передавалась подрядным организациям согласно актам приема-передачи, после чего технический надзор осуществлял проверку ее наличия и качества.

«Это кругляк диаметром 15-19, доска обрезная, брус… Выполнение за 2023 год составило 100%. То есть вся древесина была доставлена на фортификационные сооружения и смонтирована», — заверил Яровой. При этом он уточнил, что договоры за 2024 год — выполнены частично.

«Когда продукция доходит до фортификационных сооружений — акты составляются, и только потом идет оплата. По обществам — за 2024 год где-то на 105 миллионов, а всего — на 116 миллионов закрыто. Остальное в процессе, потому что строительство фортификационных сооружений еще продолжается. Согласно заключенным договорам древесина еще поставляется к местам строительства фортификационных сооружений, согласно заявкам подрядных организаций», — пояснил и.о. директора департамента ЖКХ и ТЭК.

Как отметили в департаменте, сбои в выполнении договоров были, но они были связаны либо с военной ситуацией, как в Липцах или Веселом, либо с поставкой продукции, которая не подходила или была некачественной. Эти единичные случаи решали без обращения в правоохранительные органы — поставщики заменяли лесоматериалы.

«К сожалению, у государственных предприятий не было возможностей в 2023-2024 годах по осуществлению логистической доставки к местам строительства фортификационных сооружений. Также у госпредприятий нет возможности осуществлять погрузку. Все эти расходы возлагались на подрядные организации, что отражалось в актах выполненных работ. Были обращения от частных предприятий о возможности осуществления поставки древесины и лесоматериалов с осуществлением погрузки, доставки и разгрузки к месту строительства сооружений. Были сделаны коммерческие предложения», — рассказал начальник отдела материально-технического обеспечения департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА Сергей Христоев.

Он также добавил, что все предприятия перед заключением договоров проверяли через портал YouControl — имеют ли они соответствующие коды видов экономической деятельности, в частности на поставку древесины и оптовую торговлю.

«Если есть аванс этих материалов или работ, мы более детально изучаем. Но если у нас в договоре после поставки через две недели мы рассчитываемся, то рисков очень мало. Поэтому такая ситуация», — уточнил замначальника ХОВА Михаил Харнам.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.