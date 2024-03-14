Фортификации на Харьковщине: Синегубов — о новых подходах и рисках коррупции

Более 27 компаний привлечены к строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о возможных коррупционных рисках, ведь доступ к информации о закупках материалов для возведения оборонительных сооружений ограничен.

«Это количество (27 компаний — ред.) будет только увеличиваться. Есть ли здесь коррупционные риски? Конечно есть. У нас есть пример, когда мы разорвали уже договор с сомнительной компанией, которая не выдерживает тех официальных договоренностей по технике, по качеству, которые были задекларированы. И этот пример будет рассматриваться на группе «Прозрачность и подотчетность», где будет освещено почему, что, как. Потому что чтобы все было относительно прозрачно, почему говорю относительно, потому что, действительно, это информация под определенным грифом», — сказал начальник ХОВА.

Синегубов отметил, что все проекты реализуются с привлечением военных, на первой линии обороны — под наблюдением Государственной специальной службы транспорта.

«Фактически военные корректируют уже эти проекты на местах, потому что одни говорят: «Нет, нам нужно немного выше. Давайте на 2 метра правее, на 2 метра левее». То есть здесь идет постоянная коммуникация», — рассказал Синегубов.

По поводу раскрытия смет, то, по словам начальника ХОВА, их опубликуют позже.

«Проекты являются абсолютно типовыми, отличается лишь количество метров ходов сообщений. Все остальное, сколько там нужно будет, например, сооружений для ведения огня, или блиндажей, они все являются абсолютно типовыми. Эта стоимость, конечно, будет потом опубликована. Все правоохранительные органы со всеми аббревиатурами, которые в принципе существуют в нашем государстве и не только в нашем, поверьте, следят за этим. И мы предоставляем им соответствующие копии, просто тома документов, в том числе на подрядные организации», — заверил Синегубов.

Сроки, когда фортификации должны быть построены, как и их объемы и степень готовности начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли, и они идут по плану. В конце 2022 года, по словам Синегубова, на оборонительные сооружения из бюджета области выделили 100 миллионов гривен и еще 200 — из государственного.

«Далее было выделено еще 300 миллионов, 450 миллионов и миллиард, это в течение 2022-2023 годов. Здесь только на старте (в 2024 году — ред.) более 3 миллиардов на начало только строительства этих фортификационных сооружений. Это, конечно, прямо корреспондирует объем и требования. Проекты меняются, поскольку там совсем другие уже подходы к строительству, то есть более глобальные, больше бетонных сооружений, защитных сооружений, обустройство ходов сообщений, чтобы почва не осыпалась под влиянием погодных условий. Должны сделать все возможное для того, чтобы построить новые линии обороны для наших военных, чтобы адекватно противодействовать тем вызовам, которые мы, возможно, будем иметь», — добавил чиновник.

Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификационных сооружений Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» написал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.