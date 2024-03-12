Синегубов показал, какие фортификации сейчас возводят на Харьковщине (фото)

«Зубы дракона», противотанковые рвы, опорные пункты и блиндажи. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фортификационные сооружения, которые сейчас возводят в регионе.

На сегодня работы начаты еще почти на сотне объектов, территории предварительно обследовали и разминировали саперы, сообщает Синегубов в Telegram.

По его словам, в работах, которые проводятся в режиме 24/7, задействованы более полутысячи человек и 200 единиц техники.

Все графики согласованы, а поставка железобетонных конструкций происходит беспрепятственно, заверил Синегубов.



Фото: Олег Синегубов

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификационных сооружений Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» написал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.