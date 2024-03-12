Синєгубов показав, які фортифікації зараз зводять на Харківщині (фото)

“Зуби дракона”, протитанкові рови, опорні пункти та бліндажі. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фортифікаційні споруди, які зараз зводять у регіоні.

На сьогодні роботи розпочаті ще майже на сотні об’єктів, території попередньо обстежили та розмінували сапери, повідомляє Синєгубов у телеграмі.

За його словами, у роботах, які проводяться в режимі 24/7, задіяні понад пів тисячі осіб та більше ніж 200 одиниць техніки.

Усі графіки узгоджені, а постачання залізобетонних конструкцій відбувається безперешкодно, запевнив Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікаційних споруд Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» написав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.