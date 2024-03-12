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Синєгубов показав, які фортифікації зараз зводять на Харківщині (фото)

Суспільство 21:03   12.03.2024
Олена Нагорна
Синєгубов показав, які фортифікації зараз зводять на Харківщині (фото)

“Зуби дракона”, протитанкові рови, опорні пункти та бліндажі. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фортифікаційні споруди, які зараз зводять у регіоні.

На сьогодні роботи розпочаті ще майже на сотні об’єктів, території попередньо обстежили та розмінували сапери, повідомляє Синєгубов у телеграмі.

За його словами, у роботах, які проводяться в режимі 24/7, задіяні понад пів тисячі осіб та більше ніж 200 одиниць техніки.

Усі графіки узгоджені, а постачання залізобетонних конструкцій відбувається безперешкодно, запевнив Синєгубов.


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікаційних споруд Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» написав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 21:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Зуби дракона”, протитанкові рови, опорні пункти та бліндажі".