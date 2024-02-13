Майже 4 млрд грн на фортифікації – Харківщині виділили найбільшу суму
3,9 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету виділив у 2024 році Кабмін Харківській ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні.
Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, з початку 2024 року із резервного фонду держбюджету на фортифікації в Україні було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування (кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ) становить ще 10,7 мільярда.
Із загальної суми із резервного фонду майже 3 мільярди гривень направлено Міноборони та Держспецтранспорту, які є замовниками робіт. Ще понад 16 мільярдів було виділено обласним адміністраціям:
– Харківській області – 3,9 мільярда
– Запорізькій області – 1,3 мільярда
– Донецькій області – 1,2 мільярда
– Херсонській області – понад 1,2 мільярда.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.
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- Категорії: Економіка, Політика, Україна, Харків; Теги: кабмин, фортификации, фортификационные сооружения, Харків, шмыгаль;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3,9 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету виділив у 2024 році Кабмін Харківській ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні".