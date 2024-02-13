Майже 4 млрд грн на фортифікації – Харківщині виділили найбільшу суму

3,9 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету виділив у 2024 році Кабмін Харківській ОВА на будівництво фортифікаційних споруд у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, з початку 2024 року із резервного фонду держбюджету на фортифікації в Україні було виділено 20 мільярдів гривень. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування (кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ) становить ще 10,7 мільярда.

Із загальної суми із резервного фонду майже 3 мільярди гривень направлено Міноборони та Держспецтранспорту, які є замовниками робіт. Ще понад 16 мільярдів було виділено обласним адміністраціям:

– Харківській області – 3,9 мільярда

– Запорізькій області – 1,3 мільярда

– Донецькій області – 1,2 мільярда

– Херсонській області – понад 1,2 мільярда.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.