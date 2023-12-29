“Зуби дракона” виростають на Харківщині: як будують фортифікації біля кордону

У Богодухівському районі Харківської області зводять другу лінію оборони – довготривалі рубежі. За даними районної військової адміністрації, вони простягаються від Золочівської до Краснокутської громади.

Оборонні рубежі будують на Богодухівщині. До ворога – 15-20 кілометрів.

Руслан, військовий

Здійснюємо лінію оборони, яку ми зараз поклали у три ряди. Також ми її скріплюємо повністю, потім мінуємо і зміцнюємо єгозою.

Протитанковий рів, мінне поле, бетонні тетраедри або ж “зуби дракона”, колючий дріт і знову мінне поле. Кожен взводний опорний пункт складається із чотирьох-п’яти смуг інженерних загороджень.

Олександр, виконроб

Окопи, бліндажі, вогневі споруди, “зуби дракона” або тетраедри, єгоза. Усе це разом – виходять взводні опорні пункти. Вогневі споруди для відбивання атак. Бліндажі. Там, де ховаються бійці. Купа окопів. Тут півтора кілометра їх.

Раніше в Україні переважно будували польові фортифікації, каже командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, але на Ставці верховного головнокомандувача було ухвалене рішення переходити до довготривалих.

Сергій Наєв, командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Це довготривалі оборонні рубежі. Вони виконуються коштом державного бюджету. Отримавши відповідні документи, вже підрядні організації, які наймалися обласною військовою адміністрацією, вони по цих класифікаторах, по цих схемах будують такі оборонні рубежі.

Другу лінію оборони будує на Богодухівщині цивільний підрядник, визначений Харківською ОВА. Першою ж лінією займаються виключно військові.

Олександр, виконроб

Скільки ми тут працюємо, обстрілів не було. Настрій бойовий. Ми всі тільки з Куп’янська приїхали. Так що ми заряджені добре.

У Північній операційній зоні роботи виконуються у двох областях на кордоні з Білоруссю та трьох – з РФ.

Сергій Наєв, командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Головне завдання цього опорного пункту на цьому напрямку – стримувати наступ ворога. Зараз військової загрози такої немає, але ми готуємося до того моменту, коли цей час настане. Дай Боже, щоб він не настав ніколи. У разі зростання рівня військової загрози на ці підготовлені оборонні рубежі мають підійти додаткові сили. У цілому роботами задоволений.

На Богодухівщині фортифікації будують від Золочівської до Краснокутської громади. На цій ділянці роботи планують завершити до Нового року, після чого підуть далі.

Анатолій Рисцов, голова Богодухівської районної військової адміністрації

За два роки ми збудували достатньо фортифікаційних споруд. Я думаю, їм (військовим РФ – ред.) буде вже важко пройти.



Фото: командування Об’єднаних сил ЗСУ