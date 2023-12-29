«Зубы дракона» вырастают на Харьковщине: как строят фортификации возле границы

В Богодуховском районе Харьковской области возводят вторую линию обороны — долговременные рубежи. По данным районной военной администрации, они простираются от Золочевской до Краснокутской громады.

Оборонительные рубежи строят на Богодуховщине. До врага — 15-20 километров.

Руслан, военный

Осуществляем линию обороны, которую мы сейчас положили в три ряда. Также мы ее скрепляем полностью, потом минируем и укрепляем егозой.

Противотанковый ров, минное поле, бетонные тетраэдры или «зубы дракона», колючая проволока и снова минное поле. Каждый взводный опорный пункт состоит из четырех-пяти полос инженерных заграждений.

Александр, прораб

Окопы, блиндажи, огневые сооружения, «зубы дракона» или тетраэдры, егоза. Все это вкупе — получаются взводные опорные пункты. Огневые сооружения для отражения атак. Блиндажи. Там, где прячутся бойцы. Куча окопов. Здесь полтора километра их.

Раньше в Украине в основном строили полевые фортификации, говорит командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, но на Ставке верховного главнокомандующего было принято решение переходить к долговременным.

Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ

Это долговременные оборонительные рубежи. Они выполняются за средства государственного бюджета. Получив соответствующие документы, уже подрядные организации, которые нанимались областной военной администрацией, они по этим классификаторам, по этим схемам строят такие оборонительные рубежи.

Вторую линию обороны возводит на Богодуховщине гражданский подрядчик, определенный Харьковской ОВА. Первой же линией занимаются исключительно военные.

Александр, прораб

Сколько мы здесь работаем, обстрелов не было. Настроение боевое. Мы все только из Купянска приехали. Так что мы заряжены хорошо.

В Северной операционной зоне работы выполняются в двух областях на границе с Беларусью и трех — с РФ.

Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ

Главная задача этого опорного пункта на этом направлении — сдерживать наступление врага. Сейчас военной угрозы такой нет, но мы готовимся к тому моменту, когда это время наступит. Дай Бог, чтобы оно не наступило никогда. В случае роста уровня военной угрозы на эти подготовленные оборонительные рубежи должны подойти дополнительные силы. В целом работами доволен.

На Богодуховщине фортификации строят от Золочевской до Краснокутской громады. На этом участке работы планируют завершить до Нового года, после чего пойдут дальше.

Анатолий Рысцов, председатель Богодуховской районной военной администрации

За два года мы построили достаточно фортификационных сооружений. Я думаю, им (военным РФ — ред.) будет уже трудно пройти.



Фото: командование Объединенных сил ВСУ