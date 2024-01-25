Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
Институт изучения войны (ISW) прокомментировал заявления РФ о захвате села Плетеневка у госграницы в районе Волчанска.
«Командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил 24 января, что российские диверсионные группы пытались пересечь международную границу между Россией и Украиной, вероятно, имея в виду заявления России о том, что российские войска захватили Плетеневку Харьковской области, менее чем в двух километрах от трассы Харьков-Белгород у международной границы области, 23 января. Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, распространил заявления, в которых охарактеризовал нападение России на Плетеневку 23 января как «дерзкий рейд», после которого российские войска отошли на исходные позиции. ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих утверждение о том, что российские войска захватили Плетеневку, и продолжает оценивать, что российские силы могут проводить мелкомасштабные атаки тактического уровня через границу Белгородской и Харьковской областей, чтобы остановить и отвлечь украинские силы от Купянского направления», — прокомментировали происходящее аналитики Института изучения войны.
Они также сообщили, что подтвержденных изменений линии фронта на Купянском направлении за минувшие сутки не было.
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«Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвигались к Берестовому и по трассе Р07 Сватово-Купянск в сторону Табаевки (оба к северо-западу от Сватово), хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений. Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки», — отметили в ISW.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, граница, дрг, захватили, Наев, новости Харькова, село;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) прокомментировал заявления РФ о захвате села Плетеневка у госграницы в районе Волчанска".