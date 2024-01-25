Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію

Події 09:32   25.01.2024
Оксана Горун
Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію Ілюстрація: мапа ISW

Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяви РФ щодо захоплення села Плетенівка біля держкордону в районі Вовчанська.

“Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив 24 січня, що російські диверсійні групи намагалися перетнути міжнародний кордон між Росією та Україною, ймовірно, маючи на увазі заяви Росії про те, що російські війська захопили Плетенівку Харківської області, менш ніж за два кілометри від траси Харків-Бєлгород біля міжнародного кордону області, 23 січня.  Відомий російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем, поширив заяви, в яких схарактеризував напад Росії на Плетенівку 23 січня як “зухвалий рейд”, після якого російські війська відійшли на вихідні позиції. ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують твердження про те, що російські війська захопили Плетенівку, та продовжує оцінювати, що російські сили можуть проводити дрібномасштабні атаки тактичного рівня через кордон Бєлгородської та Харківської областей, щоб зупинити та відвернути українські сили від Куп’янського напрямку”,прокоментували аналітики Інституту вивчення війни.

Вони також повідомили, що підтверджених змін лінії фронту на Куп’янському напрямку минулої доби не було.

Читайте також: Захоплення села на Харківщині: росіяни там “не в добрих умовах” – ЗСУ

“Російські військові блогери стверджували, що російські війська просувалися до Берестового  та по трасі Р07 Сватове-Куп’янськ у бік Табаївки (обидва на північний захід від Сватового), хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки”, — зазначили в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
25.01.2024, 08:17
Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію
Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію
25.01.2024, 09:32
Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові
Студентка ХАІ, родина спортсмена, пара з таксами: загиблі в Харкові
25.01.2024, 09:07
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали понад 20 населених пунктів
Синєгубов – про обстріли Харківщини: постраждали понад 20 населених пунктів
25.01.2024, 08:26
Головні новини Харкова 25 січня: день жалоби, наслідки ракетного удару
Головні новини Харкова 25 січня: день жалоби, наслідки ракетного удару
25.01.2024, 08:39
Сьогодні 25 січня: який день в історії
Сьогодні 25 січня: який день в історії
25.01.2024, 06:00

Новини за темою:

07:40
Захоплення села на Харківщині: ISW повідомив, чи є подальший поступ у РФ
08:16
Під Куп’янськом просування є і у ЗСУ, і в армії РФ – ISW
08:06
Активізація військ РФ на Харківщині: ISW повідомив, що відбувається
08:13
Збиті літаки РФ: ISW про те, чого досягла Україна, та навіщо росіяни брешуть
12:21
Росіяни вимагають “буферну зону” в Харківській області – ISW

Ви читали новину: «Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 09:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяви РФ щодо захоплення села Плетенівка біля держкордону в районі Вовчанська".