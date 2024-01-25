Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію

Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяви РФ щодо захоплення села Плетенівка біля держкордону в районі Вовчанська.

“Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив 24 січня, що російські диверсійні групи намагалися перетнути міжнародний кордон між Росією та Україною, ймовірно, маючи на увазі заяви Росії про те, що російські війська захопили Плетенівку Харківської області, менш ніж за два кілометри від траси Харків-Бєлгород біля міжнародного кордону області, 23 січня. Відомий російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем, поширив заяви, в яких схарактеризував напад Росії на Плетенівку 23 січня як “зухвалий рейд”, після якого російські війська відійшли на вихідні позиції. ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують твердження про те, що російські війська захопили Плетенівку, та продовжує оцінювати, що російські сили можуть проводити дрібномасштабні атаки тактичного рівня через кордон Бєлгородської та Харківської областей, щоб зупинити та відвернути українські сили від Куп’янського напрямку”, – прокоментували аналітики Інституту вивчення війни.

Вони також повідомили, що підтверджених змін лінії фронту на Куп’янському напрямку минулої доби не було.

“Російські військові блогери стверджували, що російські війська просувалися до Берестового та по трасі Р07 Сватове-Куп’янськ у бік Табаївки (обидва на північний захід від Сватового), хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень. Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки”, — зазначили в ISW.