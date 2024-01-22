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Захоплення села на Харківщині: росіяни там «не в хороших умовах» – ЗСУ

Суспільство 15:55   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Захоплення села на Харківщині: росіяни там «не в хороших умовах» – ЗСУ

Село Крохмальне на Харківщині, яке захопили росіяни, повністю знищене, повідомив в етері «Радіо Свобода» начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, окупанти почали атакувати Куп’янський напрямок з початку жовтня. Спершу – намагатися «взяти» Синьківку, потім вийти на Куп’янськ. Однак успіхів не мали, зазначив Фітьо.

«Зараз одним з таких просто феєричних досягнень – це є малесеньке село, де мешкало до повномасштабного вторгнення 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися», – пояснив Фітьо.

Він додав, що в селі вже не мешкали цивільні. Майже всі будинки там знищені.

«Ворог не в хороших умовах там знаходиться – під постійними обстрілами. Наші захисники знаходяться в активній обороні. Це дає можливість за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Територію ми звичайно звільнимо, росіян всіх проженемо. І в них вже в Крохмальному дуже весела нічка була. І думаю в них бажання ще кудись йти зникло автоматично», – заявив Фітьо.

Загалом за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни завдали 24 авіаудари, здійснили 810 артобстрілів та використали 54 дрони. Українські військові знищили 187 окупантів та 79 одиниць ворожої техніки. Серед якої – 6 танків, 6 БМП, 2 БТР та 1 «Тигр».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Крохмальне на Харківщині, яке захопили росіяни, повністю знищене, повідомив в етері «Радіо Свобода» начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".