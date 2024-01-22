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Захоплення села на Харківщині: ISW повідомив, чи є подальший поступ у РФ

Події 07:40   22.01.2024
Оксана Горун
Захоплення села на Харківщині: ISW повідомив, чи є подальший поступ у РФ

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російських “військкорів” про ситуацію в районі захопленого Крохмального під Куп’янськом і порівняв їх із наявними свідченнями з геолокацією.

“Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Крохмальне, а офіційний представник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо визнав, що українські війська залишили населений пункт. ISW спостерігав опубліковані 20 січня геолоковані знімки, що показують, що російські війська захопили Крохмальне, стверджують, що на знімках видно підрозділи російської 47-ї гвардійської танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ) у населеному пункті”, – прокоментували аналітики.

При цьому заяви російських так званих “військкорів” про подальші успіхи їхнього війська в ISW не підтвердили.

“Відомий блогер, пов’язаний з Кремлем, заявив, що російські війська просунулися на південний захід від Крохмального (на північний захід від Сватового) і підійшли до східної околиці Берестового (на північний захід від Сватового). Військовий блогер стверджує, що нещодавно російські війська захопили чотирикілометрову ділянку траси Р-07 (Сватове-Куп’янськ) у районі Крохмального та невстановлену ділянку траси Р-07 у районі Новоселівського. ISW не побачив підтвердження цих тверджень”, — прокоментували у зведенні ISW.

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За даними аналітиків, позиційні бої зараз йдуть на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки, на північний захід від Сватового – в районі Крохмального та Стельмахівки.

Посилаючись на дані начальника служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, в ISW поінформували, що в січні 2024 року російські війська втратили на Куп’янському та Лиманському напрямках 7055 військових особового складу, а в грудні 2023-го – 14 тисяч.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російських “військкорів” про ситуацію в районі захопленого Крохмального під Куп’янськом і порівняв їх із наявними свідченнями з геолокацією".