Захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині прокоментували у ЗСУ

Щоб уберегти життя бійців ЗСУ, їх перемістили на запасні позиції, повідомив в ефірі нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

На карт DeepState позначено, що росіяни захопили село Крохмальне Куп’янського району на Харківщині. Аналітики DeepState повідомляють, що захоплення Крохмального ставить під загрозу сусідні підрозділи ЗСУ

«Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків, мабуть. І ці 5 будинків зруйнували росіяни. Наша основна мета – вберегти життя українських захисників. Тому їх перемістили на підготовленні до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, ворогу не дають просуватися далі. І якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище», – зазначив Фітьо.

Лінія фронту щоденно зміщується. У ЗСУ не повідомляють про захоплення відбиття 100 метрів чи 200 метрів, бо нам цього не потрібно робити, наголосив Фітьо. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу підкреслювати, щоб пояснити, чому вони за січень втратили 55 тисяч вояків на цій ділянці фронту.