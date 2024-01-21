Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине прокомментировали в ВСУ
Чтобы уберечь жизнь бойцов ВСУ, их переместили на запасные позиции, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
На картах DeepState отмечено, что россияне захватили село Крохмальное Купянского района на Харьковщине. Аналитики DeepState сообщают, что захват Крахмального ставит под угрозу соседние подразделения ВСУ
«Крахмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить, это 5 домов. И эти пять домов разрушили россияне. Наша основная цель – уберечь жизнь украинских защитников. Поэтому их переместили на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону, врагу не дают продвигаться дальше. И каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет. Я думаю, что это временное явление», – отметил Фитьо.
Линия фронта ежедневно смещается. В ВСУ не сообщают о захвате или потере 100 м или 200 м, потому что нам этого не нужно делать, подчеркнул Фитьо. А для российских пропагандистов надо любую победу подчеркивать, чтобы объяснить, почему они за январь потеряли 55 тысяч человек на этом участке фронта.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, захват, Крохмальное, Купянский район, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы уберечь жизнь бойцов ВСУ, их переместили на запасные позиции, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".