Намерения РФ серьезны: враг массово теряет танки и БМП в атаках на Харьковщине
На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбили 41 атаку. Ранеными или убитыми противник потерял 251 солдата. Также было уничтожено 78 единиц военной техники РФ: 13 танков, 14 БМП, три МТ-ЛБ и три БТР-82.
Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Такое большое количество уничтоженной техники оккупантов свидетельствует о том, что они все же пытаются активизироваться, наступать по всей полосе ответственности ОСУВ «Хортица». Наши защитники находятся в активной обороне. Это позволяет им при лучшей возможности переходить к атакующим действиям, улучшать свое тактическое положение. Количество техники, уничтоженной за последние три дня, большое, что свидетельствует о серьезности намерений врага. Его активные наступательные действия начались еще в октябре. Сейчас они продолжаются, просто они приобрели большую активность именно на этих направлениях», — сказал Фитьо.
Он напомнил, что на Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбили 18 атак, а на Лиманском — 23.
«Враг атакует, бросает все свои силы при поддержке бронированной техники и авиации. 21 авиаудар был нанесен за минувшие сутки. Использовался весь арсенал самолетов и вертолетов огневой поддержки. Сбрасывались управляемые авиационные бомбы на Купянском и Лиманском направлениях. Также было применено 30 дронов-камикадзе и осуществлено 786 артиллерийских и минометных обстрелов», — добавил начальник службы связей с общественностью.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, купянск, купянское направление, потери, Фитьо, Харьков., штурмы;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 16:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбили 41 атаку".