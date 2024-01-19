Намерения РФ серьезны: враг массово теряет танки и БМП в атаках на Харьковщине

На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбили 41 атаку. Ранеными или убитыми противник потерял 251 солдата. Также было уничтожено 78 единиц военной техники РФ: 13 танков, 14 БМП, три МТ-ЛБ и три БТР-82.

Об этом сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Такое большое количество уничтоженной техники оккупантов свидетельствует о том, что они все же пытаются активизироваться, наступать по всей полосе ответственности ОСУВ «Хортица». Наши защитники находятся в активной обороне. Это позволяет им при лучшей возможности переходить к атакующим действиям, улучшать свое тактическое положение. Количество техники, уничтоженной за последние три дня, большое, что свидетельствует о серьезности намерений врага. Его активные наступательные действия начались еще в октябре. Сейчас они продолжаются, просто они приобрели большую активность именно на этих направлениях», — сказал Фитьо.

Он напомнил, что на Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбили 18 атак, а на Лиманском — 23.

«Враг атакует, бросает все свои силы при поддержке бронированной техники и авиации. 21 авиаудар был нанесен за минувшие сутки. Использовался весь арсенал самолетов и вертолетов огневой поддержки. Сбрасывались управляемые авиационные бомбы на Купянском и Лиманском направлениях. Также было применено 30 дронов-камикадзе и осуществлено 786 артиллерийских и минометных обстрелов», — добавил начальник службы связей с общественностью.