Активизация войск РФ на Харьковщине: ISW сообщил, что происходит

Институт изучения войны (ISW) отметил, что на Харьковщине идут позиционные бои, а позиции армии РФ находятся дальше от Купянска, чем утверждают оккупанты.

«Российские и украинские войска 18 января продолжили позиционные бои на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. Однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска в районе Петропавловки; юго-восточнее Купянска в районе Табаевки и Берестового», — проинформировали аналитики ISW.

Они также прокомментировали очередную серию сообщений российских так называемых «военкоров» о происходящем под Купянском.

«Российский источник утверждал, что российские войска находятся в семи километрах от Купянска, хотя открытые источники позволили ISW лишь оценить, что ближайшие российские позиции возле Купянска находятся примерно в восьми километрах от населенного пункта», — отметили аналитики.

Концентрацию усилий врага на Купянском направлении отмечают официальные представители ВСУ.

«Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают концентрировать наступательные действия на Купянском направлении с целью захвата Синьковки. Официальный представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска нанесли 54 удара беспилотников на Купянском и Лиманском направлениях, тогда как ранее российские войска не наносили более 30 ударов беспилотников в день», — привели основные тезисы специалисты ISW.