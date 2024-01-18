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Активизация войск РФ на Харьковщине: Генштаб сообщил о 18 атаках и авиаударах

Происшествия 19:40   18.01.2024
Елена Нагорная
Активизация войск РФ на Харьковщине: Генштаб сообщил о 18 атаках и авиаударах

18 атак отбили украинские защитники возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового на Харьковщине, где враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также захватчики нанесли авиаудары возле населенных пунктов Волчанск и Николаевка на Слобожанском направлении, Голубовка, Ивановка, Кисловка и Табаевка — на Купянском.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочковое, Нестерное, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Генштаб сообщил про шесть атак и серию авиаударов по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 атак отбили украинские защитники возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового на Харьковщине, где враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".