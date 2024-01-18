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Активізація військ РФ на Харківщині: Генштаб повідомив про 18 атак й авіаудари

Події 19:40   18.01.2024
Олена Нагорна
Активізація військ РФ на Харківщині: Генштаб повідомив про 18 атак й авіаудари

18 атак відбили українські захисники біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового на Харківщині, де ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також загарбники завдали авіаударів біля населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка на Слобожанському напрямку, Голубівка, Іванівка, Кислівка та Табаївка – на Куп’янському.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 атак відбили українські захисники біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового на Харківщині, де ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".