Активізація військ РФ на Харківщині: Генштаб повідомив про 18 атак й авіаудари
18 атак відбили українські захисники біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового на Харківщині, де ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також загарбники завдали авіаударів біля населених пунктів Вовчанськ та Миколаївка на Слобожанському напрямку, Голубівка, Іванівка, Кислівка та Табаївка – на Куп’янському.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 атак відбили українські захисники біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового на Харківщині, де ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".