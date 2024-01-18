Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні інформує про “пожвавлення” російських штурмів під Синьківкою, а також ворожі удари по області й нічну атаку “шахедів”.

“Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківщині тривогу через ворожі БПЛА не оголошували. Однак російська авіація завдавала ударів по прикордонних і прифронтових населених пунктах. Постраждали Федорівка, Вовчанськ, Табаївка та Піщане. Загалом по Україні за добу росіяни завдали дев’яти ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів із РСЗВ. Понад 130 населених пунктів були під атаками артилерії.

На фронті за добу зафіксували 78 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області“, – відзначили в ГШ.

Українська авіація за добу завдала ударів по семи районах зосередження окупантів, одному їхньому пункту управління та п’яти ЗРК. А ППО збила ракету Х-59. Ракетники Сил оборони вдарили по двох ворожих пунктах управління, одному району зосередження, трьох РЛС, двох засобах ППО, двох засобах артилерії та двох складів боєприпасів.