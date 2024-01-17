Головні новини Харкова 17 січня: поранені в медцентрі, руйнування, немає тепла

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

13:08

У Куп’янську у вогні загинув чоловік

Повідомлення про пожежу в приватному будинку рятувальники отримали 17 січня о 10:17, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Коли рятувальники приїхали на місце стало відомо, що горіли домашні речі в одній із кімнат.

«Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 4 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу о 10:57, а об 11:15 – повністю ліквідували її. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем», – додали в ДСНС.

12:17

Через ракетний удар пошкоджені мережі водоканалу в Холодногірському районі: аварію усувають

«Внаслідок вибуху виведено з ладу ділянку мережі водовідведення діаметром 150 мм та водопровідний ввід діаметром 100 мм в один із будинків. Ремонтні бригади забезпечені необхідними матеріалами та спецтехнікою, вироблено чітку стратегію проведення відновлювальних заходів, а тому впораємося у встановлений термін», – повідомили у КП «Харківводоканал».

Комунальники планують завершити роботи протягом доби.

11:31

Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон

За даними Харківської міськради, серед постраждалих будівель 19 – житлові будинки. Усі руйнування – у Холодногірському районі. Загалом у будівлях було вибито 522 вікна.

«Зараз комунальники оперативно усувають наслідки ракетного удару – закривають вибиті вікна та двері, ремонтують фасади будинків. На місці події також працюють співробітники КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають скло та рами з розбитих вікон, уламки та габаритне сміття», – зазначили у мерії.

Там додали, що фахівці ще обстежують будівлі на наявність пошкоджень, тому їхня кількість може збільшитися.

11:15

У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів

«16 січня у результаті ракетного обстрілу міста Харкова значних ушкоджень зазнало приміщення одного з судів міста», – повідомила «Судова влада України».

10:49

Більшість постраждалих у Харкові – пацієнти медичного центру – Болвінов

“Загалом постраждало п’ятнадцять жінок та двоє чоловіків. Більшість поранених – пацієнти медичного центру, який зазнав руйнувань”, – повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

10:30

Частина будинків у центрі Харкова без тепла та світла через ракетний удар — мерія

У Харкові російські ракети пошкодили понад 25 об’єктів, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов “Суспільному”. Представник міськради поінформував, що в деяких будинках у центрі зараз немає електропостачання та опалення. Протягом дня тепло обіцяють увімкнути. Детальніше.

08:46

22 населені пункти Харківщини були під обстрілами, активність штурмів РФ під Куп’янськом знизилася

На Харківщині упродовж трьох тижнів фіксують зниження штурмової активності ворога, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. Проте кількість обстрілів у регіоні лише зросла. Минулої доби під ударами армії РФ були 22 населені пункти.

У тому числі ворог бив по Вовчанську – з артилерії та ФАБами. Там пошкоджено приватний будинок.

08:17

З 17 осіб, які отримали поранення через ракетний удар по Харкову, 16 – жінки

Про стан поранених уранці 17 січня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом – надали допомогу на місці. Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникне поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах”, – написав він у телеграмі.

Розбір завалів на місці “прильоту” триває.

07:44

Штурмів на Харківщині за добу не було – Генштаб

Генштаб повідомив про ракетний удар по Харкову та нічну атаку “шахедів”.

“Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також російські терористи завдали авіаційного удару по Вовчанську в Харківській області.

07:19

У Харкові ракетним ударом пошкоджено 19 житлових будинків – Терехов

“Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, – 19. Сімнадцять городян мають поранення, 14 з них у лікарні, одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено”, — підбив підсумки удару армії РФ по центру міста мер Харкова Ігор Терехов.

Рятувальні роботи, які протягом ночі проводили на місці прильоту, показала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:02

Вночі в Харкові розбирали завали кількох будівель, зруйнованих ударом РФ

Протягом ночі в Харкові ліквідували наслідки вечірньої російської ракетної атаки. Два вибухи пролунали в місті о 21:40 16 січня. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджено щонайменше десять будинків та комунікації. Відомо про 17 постраждалих, з них дві жінки –в тяжкому стані. Спікер Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що ракетним ударом РФ у Холодногірському районі Харкова частково зруйновано кілька будівель, зокрема приватну клініку та комунальну установу.

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що на місці з-під завалів витягли жінку. Ще 30 людей евакуювали.

Розбір завалів у Харкові відбувався під звуки повітряної тривоги. Її оголошували в регіоні кілька разів за ніч: з 01:28 до 01:56, з 02:07 до 02:50 та з 03:39 до 04:49. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Повторних вибухів не було.

В інших регіонах України ніч також видалася неспокійною через атаку ворожих “шахедів”. БПЛА атакували Одесу та область.