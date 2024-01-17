Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет

Происшествия 07:02   17.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:02

Ночью в Харькове разбирали завалы нескольких зданий, разрушенных ударом РФ

В течение ночи в Харькове ликвидировали последствия вечерней российской ракетной атаки.  Два взрыва прогремели в городе в 21:40 16 января. По данным мэра Игоря Терехова, повреждены минимум десять домов и коммуникацииИзвестно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.

Разбор завалов в Харькове проходил под звуки воздушной тревоги. Ее объявляли в регионе несколько раз за ночь: с 01:28 по 01:56, с 02:07 по 02:50 и с 03:39 по 04:49. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Повторных взрывов не было.

В других регионах Украины ночь также выдалась неспокойной из-за атаки вражеских «шахедов». БПЛА атаковали Одессу и область.

Читайте также: Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, смертельные ДТП, ракетный удар

Автор: Оксана Горун
Популярно
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)
Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)
17.01.2024, 02:29
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам
16.01.2024, 10:22
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)
В Харькове — «прилет» по зданию, взрывной волной повреждена больница (видео)
17.01.2024, 01:20
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
17.01.2024, 01:38
Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет
Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет
17.01.2024, 07:02

Новости по теме:

01:38
Последствия ракетного удара по Харькову показали спасатели (фото)
08:51
В Харькове погиб мужчина: в ГСЧС сообщили подробности
13:28
Удар по гостинице в Харькове 10 января: завалы еще разбирают – ГСЧС (видео)
08:31
Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
19:30
Детская больница горела в Харькове: маленьких пациентов и мам спасли (фото)

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".