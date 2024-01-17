Главные новости Харькова 17 января: как прошла ночь, последствия удара ракет

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07:02

Ночью в Харькове разбирали завалы нескольких зданий, разрушенных ударом РФ

В течение ночи в Харькове ликвидировали последствия вечерней российской ракетной атаки. Два взрыва прогремели в городе в 21:40 16 января. По данным мэра Игоря Терехова, повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.

Разбор завалов в Харькове проходил под звуки воздушной тревоги. Ее объявляли в регионе несколько раз за ночь: с 01:28 по 01:56, с 02:07 по 02:50 и с 03:39 по 04:49. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Повторных взрывов не было.

В других регионах Украины ночь также выдалась неспокойной из-за атаки вражеских «шахедов». БПЛА атаковали Одессу и область.