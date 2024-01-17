Враг пытался улучшить положение на Харьковщине, отбито шесть атак — Генштаб

Шесть атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также военные РФ нанесли авиаудары в районах Федоровки и Волчанска.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Окоп, Казачья Лопань, Гатище и Плетеневка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.