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Враг пытался улучшить положение на Харьковщине, отбито шесть атак — Генштаб

Происшествия 19:36   17.01.2024
Елена Нагорная
Враг пытался улучшить положение на Харьковщине, отбито шесть атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Шесть атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также военные РФ нанесли авиаудары в районах Федоровки и Волчанска.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Окоп, Казачья Лопань, Гатище и Плетеневка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".