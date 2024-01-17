Враг пытался улучшить положение на Харьковщине, отбито шесть атак — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Шесть атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также военные РФ нанесли авиаудары в районах Федоровки и Волчанска.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Окоп, Казачья Лопань, Гатище и Плетеневка на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть атак отбили украинские защитники возле Синьковки Купянского района Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".