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Ворог намагався покращити положення на Харківщині, відбито шість атак – ГШ

Події 19:36   17.01.2024
Олена Нагорна
Ворог намагався покращити положення на Харківщині, відбито шість атак – ГШ

Шість атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також військові РФ завдали авіаударів в районах Федорівки та Вовчанська.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Окіп, Козача Лопань, Гатище та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".