Ворог намагався покращити положення на Харківщині, відбито шість атак – ГШ
Шість атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також військові РФ завдали авіаударів в районах Федорівки та Вовчанська.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Окіп, Козача Лопань, Гатище та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".