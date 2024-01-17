Ворог намагався покращити положення на Харківщині, відбито шість атак – ГШ

Шість атак відбили українські захисники біля Синьківки Куп’янського району Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також військові РФ завдали авіаударів в районах Федорівки та Вовчанська.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Окіп, Козача Лопань, Гатище та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.