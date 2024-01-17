Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині
17 січня військові рф вдарили КАБом по місту Куп’янськ і селу Малий Бурлук Куп’янського району, повідомили в Нацполіції.
КАБ поцілила по будівлі сільської ради у селі Малий Бурлук. Двоє дітей зазнали травм. 10-річний Сашко залишився без ноги, 13-річна Аліна з осколковими пораненнями тулуба зараз у лікарні. Під час огляду місця удару КАБом поліція виявила тіло 61-річної жінки.
У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ.
Читайте також: Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: діти, жінка, КАБ, Малый Бурлук, Нацполиция, погибла, поранені, село, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня військові рф вдарили КАБом по місту Куп’янськ і селу Малий Бурлук Куп’янського району, повідомили в Нацполіції.".