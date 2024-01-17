Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині

17 січня військові рф вдарили КАБом по місту Куп’янськ і селу Малий Бурлук Куп’янського району, повідомили в Нацполіції.

КАБ поцілила по будівлі сільської ради у селі Малий Бурлук. Двоє дітей зазнали травм. 10-річний Сашко залишився без ноги, 13-річна Аліна з осколковими пораненнями тулуба зараз у лікарні. Під час огляду місця удару КАБом поліція виявила тіло 61-річної жінки.

У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ.