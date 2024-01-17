Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині

Події 16:54   17.01.2024
Оксана Якушко

17 січня військові рф вдарили КАБом по місту Куп’янськ і селу Малий Бурлук Куп’янського району, повідомили в Нацполіції.

КАБ поцілила по будівлі сільської ради у селі Малий Бурлук. Двоє дітей зазнали травм. 10-річний Сашко залишився без ноги,  13-річна Аліна з осколковими пораненнями тулуба зараз у лікарні. Під час огляду місця удару КАБом поліція виявила тіло 61-річної жінки.

У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ.

Читайте також: Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Водолази на Харківщині рятували тих, хто провалився під лід, і самих себе
Водолази на Харківщині рятували тих, хто провалився під лід, і самих себе
17.01.2024, 18:30
Дитяче харчування за завищеними цінами купує поліклініка у Харкові
Дитяче харчування за завищеними цінами купує поліклініка у Харкові
17.01.2024, 18:09
Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові
Енергетики відновили світло 67 споживачам, які були знеструмлені в Харкові
17.01.2024, 17:34
Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині
Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині
17.01.2024, 16:54
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян
16.01.2024, 10:22
Іран вперше вдарив балістичними ракетами, якими цікавиться РФ
Іран вперше вдарив балістичними ракетами, якими цікавиться РФ
17.01.2024, 15:32

Новини за темою:

15:34
Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов
11:09
На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться
16:23
Понад 7 тис. дітей народилися торік на Харківщині: як їх називали
14:55
Харківська ОВА розсилає SMS жителям регіону
19:30
Дитяча лікарня горіла в Харкові: маленьких пацієнтів і мам врятували (фото)

Ви читали новину: «Загинула жінка, 2 дітей поранені через удар КАБом по селу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня військові рф вдарили КАБом по місту Куп’янськ і селу Малий Бурлук Куп’янського району, повідомили в Нацполіції.".