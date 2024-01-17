Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов
17 січня росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Малий Бурлук. Є постраждалі.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов о 15:25 в етері нацмарафону, окупанти вдарили по населеному пункту «кілька хвилин тому».
«Абсолютна цивільна інфраструктура, будівля сільради. Постраждали двоє дітей, маленький хлопчик отримав часткову ампутацію кінцівки», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ампутация, діти, КАБ, росіяни, синєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Малий Бурлук. Є постраждалі.".