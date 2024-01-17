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Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов

Події 15:34   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Двоє дітей отримали поранення внаслідок удару КАБ по Харківщині – Синєгубов

17 січня росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Малий Бурлук. Є постраждалі.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов о 15:25 в етері нацмарафону, окупанти вдарили по населеному пункту «кілька хвилин тому».

«Абсолютна цивільна інфраструктура, будівля сільради. Постраждали двоє дітей, маленький хлопчик отримав часткову ампутацію кінцівки», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Генштаб повідомив про ракетний удар по Харкову та нічну атаку “шахедів”

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Малий Бурлук. Є постраждалі.".