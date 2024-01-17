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Генштаб повідомив про ракетний удар по Харкову та нічну атаку “шахедів”

Події 07:33   17.01.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про ракетний удар по Харкову та нічну атаку “шахедів”

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував, що ворожих штурмів на Харківщині протягом доби не було. Натомість терористи воювали з цивільним населенням, застосувавши ракети по Харкову та завдавши авіаудару.

Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також російські терористи завдали авіаційного удару по Вовчанську в Харківській області. Під артилерійськими обстрілами загалом в Україні було понад 120 населених пунктів. Російська армія здійснила чотири ракетні та 29 авіаційних ударів, а також 49 обстрілів з РСЗВ.

Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено“, – доповнили картину в Генштабі.

На фронті за добу зафіксували 98 бойових зіткнень. На Харківщині штурмів не було.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника“, – навели дані в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував, що ворожих штурмів на Харківщині протягом доби не було. Натомість терористи воювали з цивільним населенням, застосувавши ракети по Харкову та завдавши авіаудару".