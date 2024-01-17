Генштаб сообщил о ракетном ударе по Харькову и ночной атаке «шахедов»
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что вражеских штурмов на Харьковщине в течение суток не было. Вместо этого террористы воевали с гражданским населением, применив ракеты по Харькову и нанеся авиаудар.
«В конце минувших суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили больница, частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Также российские террористы нанесли авиационный удар по Волчанску в Харьковской области. Под артиллерийскими обстрелами в целом в Украине было более 120 населенных пунктов. Российская армия совершила четыре ракетных и 29 авиационных ударов, а также 49 обстрелов из РСЗО.
«Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 19 ударных БПЛА уничтожены», — дополнили картину в Генштабе.
На фронте за сутки зафиксировали 98 боевых столкновений. На Харьковщине штурмов не было.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов противника», — привели данные в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, зведення, обстрелы, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что вражеских штурмов на Харьковщине в течение суток не было. Вместо этого террористы воевали с гражданским населением, применив ракеты по Харькову и нанеся авиаудар".