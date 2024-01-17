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Двое детей получили ранения в результате удара КАБ по Харьковщине – Синегубов

Происшествия 15:34   17.01.2024
Виктория Яковенко
Двое детей получили ранения в результате удара КАБ по Харьковщине – Синегубов

17 января россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Малый Бурлук. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в 15:25 в эфире нацмарафона, оккупанты ударили по населенному пункту «несколько минут назад».

«Абсолютная гражданская инфраструктура, здание сельсовета. Пострадали двое детей, маленький мальчик получил частичную ампутацию конечности», – отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 января россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Малый Бурлук. Есть пострадавшие.".