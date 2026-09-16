Підлітки Харкова створили виставу про війну: коли відбудуться прем’єри

21 вересня та 5 жовтня у Харкові відбудуться прем’єра вистави «Харків: фанфік», створеної на основі історій та образів підлітків, які дорослішають у місті в умовах повномасштабної війни. У межах проєкту «Я — Опера» молоді учасники стали не просто виконавцями, а співавторами постановки — від пошуку тем і персонажів до виходу на сцену.

Проєкт «Я — Опера» стартував у липні з творчої лабораторії, розповіли МГ «Об’єктив» організатори.

Разом із режисером, композитором, психологинею та іншими фахівцями учасники досліджували театр зсередини, брали інтерв’ю у харків’ян, створювали персонажів і ділилися власними історіями. Сам Харків став одним із центральних образів майбутньої постановки.

«Коли ми говорили про їхні бажання та мрії, вони були дуже свідомими у своїх відповідях, навіть здавалося, ніби трішки бракує дитячої наївності. Як може себе почувати дорослий чоловік, коли чує мрію підлітка дожити до повноліття, або мрії про те, щоб харківʼяни більше знали про Розстріляне відродження? Біля спортивних майданчиків в різних куточках України можна знайти залізний паркан, і дерево, яке росте крізь цей паркан – оце і є сучасні харківські підлітки. Це покоління вже дуже доросле, і в нас є чому повчитися один в одного», — поділився враженнями від роботи з учасниками творчої лабораторії режисер Микита Поляков.

На основі створених підлітками історій та образів драматургиня та лібретистка Тетяна Киценко, яка також брала участь у роботі творчої лабораторії, написала лібрето «Харків: фанфік».



«Для мене було важливо зберегти те, як підлітки думають, фантазують, говорять. Я лише вибудувала драматургічну структуру, загострила певні мотиви, поєднала історії разом. Втім, головним завданням було зберегти індивідуальну інтонацію кожного. Мені хотілося б, щоб після вистави дорослий глядач передусім захотів уважніше слухати підлітків, бачити в них окремих людей із власними страхами, фантазіями, поглядами на світ і себе. Вони живуть і дорослішають у Харкові під час повномасштабної війни, але при цьому продовжують мріяти та займатися мистецтвом. Вірю, на кожного з них чекає блискуче майбутнє», — зауважила вона.

До постановки разом із юними акторами-аматорами долучаться Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest, дитячий хор «Весняні голоси» та професійні виконавці.

Проєкт реалізує Фонд громади Харкова «Толока» за підтримки Українського культурного фонду у межах конкурсної програми «Культура. Регіони».

«У цьому проєкті ми свідомо відмовилися від того, щоб дорослі прийшли до молоді з готовими темами та рішеннями. Натомість ми створюємо простір, де їхні голоси, думки, фантазії та навіть суперечності стають основою мистецького твору. І мені здається особливо важливим, що це відбувається саме в Харкові — місті, де молоді люди не лише переживають війну, а й продовжують жити, мріяти, створювати та уявляти своє майбутнє», — зазначила виконавча директорка фонду «Толока» Марія Горбонос.

Наразі тривають численні репетиції, йде підготовка до прем’єрних показів.