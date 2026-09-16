Харківський FPV прогулявся Бєлгородом (відео)

Бійці підрозділу “Гострі картузи” показали панораму міста Бєлгород, яку вони зафільмували за допомогою FPV дрона. Кінцева мета турне – бєлгородський аеропорт.

Відео підрозділ опублікував у соцмережах.

Відео: “Гострі картузи”/t.me/gostrikartuzy

“Поки ти чекаєш на відпустку, невідомі дрони одного відомого підрозділу без жодних перешкод літають за кордон на відпочинок. Це ж просто мрія – теплим осіннім вечором, промайнути через все величезне місто, уникаючи пробок і прийти прямо в аеропорт. Бєлгород як на долоні”, – прокоментували відео в підрозділі.

Унікальності кадрам додає факт, що зйомку веде звичайний дрон FPV.

“Спасибі ТОВ “Бітр” та проект “ТехноЯРМ” за те, що надали найякісніші авіалінії для цього турне та за безвізовий режим”, – жартують оператори “Гострих картузів”.

Нагадаємо, “Гострі картузи” заснували брати з Харківської області Антон та Олександр Спіцини. Вони пішли на фронт із перших днів повномасштабного вторгнення. До цього Антон Спіцин мав будівельний бізнес. “Картузи” – підрозділ БПЛА, що входить до 2-го окремого загону Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України. Воїни підрозділу брали найактивнішу участь у відбитті другої російської спроби наступати на Харків навесні 2024 року.