Live
  • Вт 14.05.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів

Події 11:06   14.05.2024
Оксана Горун
Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів

Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, показали роботу дронів по загарбниках.

“Харків зустрічає “гостей” уламковими боєприпасами замість ранкової кави. Хоча харків’яни дуже гостинні”, – зазначили в телеграмі “Гострих картузів” вранці 14 травня.

Пізніше захисники України опублікували відео, яке демонструє, як саме зустрічають загарбників.

“Група добровольців “Гострі картузи” показали один з фрагментів своєї роботи в боях на Харківщині. В результаті вдалого прильоту fpv-дрона одного окупанта було знищено, іншого добряче поранено”, — прокоментували захисники.

Читайте також: “Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Буданов назвав головну мету наступу РФ на Харківщині
Буданов назвав головну мету наступу РФ на Харківщині
14.05.2024, 12:26
Марки з харківською вишивкою презентує до Дня вишиванки Укрпошта
Марки з харківською вишивкою презентує до Дня вишиванки Укрпошта
13.05.2024, 13:58
“Доспоглядалися” – окупант розповів про поневіряння армії РФ на Харківщині
“Доспоглядалися” – окупант розповів про поневіряння армії РФ на Харківщині
17.09.2022, 19:23
Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго
Ситуація зі світлом на Харківщині: дані Міненерго
14.05.2024, 12:10
15 будівельників були поранені – ХОВА про зведення фортифікацій на Харківщині
15 будівельників були поранені – ХОВА про зведення фортифікацій на Харківщині
14.05.2024, 11:53
Успіх досить умовний – Синєгубов про просування ворога на Харківщині
Успіх досить умовний – Синєгубов про просування ворога на Харківщині
14.05.2024, 11:42

Новини за темою:

11:32
Темпи падають, втрати зростають – Машовець про наступ РФ під Харковом
11:23
Чому в авральному порядку скидаємося на фронт, коли будують метро – Чалий
11:06
Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів
10:42
“Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР)
08:45
Операція росіян на Харківському напрямку почала гальмуватися – Машовець

Ви читали новину: «Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, показали роботу дронів по загарбниках".