Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів

Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, показали роботу дронів по загарбниках.

“Харків зустрічає “гостей” уламковими боєприпасами замість ранкової кави. Хоча харків’яни дуже гостинні”, – зазначили в телеграмі “Гострих картузів” вранці 14 травня.

Пізніше захисники України опублікували відео, яке демонструє, як саме зустрічають загарбників.

“Група добровольців “Гострі картузи” показали один з фрагментів своєї роботи в боях на Харківщині. В результаті вдалого прильоту fpv-дрона одного окупанта було знищено, іншого добряче поранено”, — прокоментували захисники.