Харків “зустрічає гостей” – ЗСУ показали, як ліквідовують окупантів
Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, показали роботу дронів по загарбниках.
“Харків зустрічає “гостей” уламковими боєприпасами замість ранкової кави. Хоча харків’яни дуже гостинні”, – зазначили в телеграмі “Гострих картузів” вранці 14 травня.
Пізніше захисники України опублікували відео, яке демонструє, як саме зустрічають загарбників.
“Група добровольців “Гострі картузи” показали один з фрагментів своєї роботи в боях на Харківщині. В результаті вдалого прильоту fpv-дрона одного окупанта було знищено, іншого добряче поранено”, — прокоментували захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, показали роботу дронів по загарбниках".