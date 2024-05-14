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“Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР)

Події 10:42   14.05.2024
Оксана Горун
“Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР) Фото: соцмережі

Наступ РФ на Харківщині проходить під “чуйним контролем” загороджувальних загонів. Про це свідчать переговори одного із російських командирів зі своїми підлеглими, котрі перехопило ГУР Міноборони.

“Перехоплена розмова військовослужбовців зс рф з Харківського напрямку щодо відмови солдат іти в наступ та відповідні погрози російського командування”, – прокоментували опублікований аудіоролик у телеграмі ГУР МО України.

Увага! Ролик містить нецензурну лексику.

“Я вас занулю. Запитайте у пацанів, що я з вами зроблю, — кричить командир у перехопленій розмові. — Тому не будьте зрадниками п’ятисотими. Вигляньте туди, куди вам сказав Лукас. Там вас зустрінуть, пацани, не тупіть. Ви помрете, якщо зараз залишитеся. Я сам особисто на вас наведу Д-30 і вам п..да”.

У наступному епізоді цієї “наступальної істерики” окупант уже видає вказівки “проміжній ланці”, яка має передати погрози бійцям на передовій.

“Нехай їх на…й застрелять, тому що їх все одно йо…нут при виході. У нас стоїть загороджувальний загін, ніхто не вийде. Нехай штовхаються вперед, скажи їм”, — репетує російський командир.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ РФ на Харківщині проходить під “чуйним контролем” загороджувальних загонів. Про це свідчать переговори одного із російських командирів зі своїми підлеглими, котрі перехопило ГУР Міноборони".