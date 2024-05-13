На Харківщині атакує Африканський корпус найманців РФ – АТЕШ
Ілюстрація: мапа DeepState
Партизани руху “АТЕШ” повідомили, що Африканський корпус не був готовий до війни та зазнає великих втрат на Харківщині.
“Агенти руху “АТЕШ” зі штабів 44-го АК повідомляють, що Росія залучає Африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат. Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів”, – повідомили в телеграм-каналі АТЕШ.
Там поіронізували, що рівень підготовки найманців можна було оцінити “на параді, де 20 людей виконали свій традиційний воєнний танець”.
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“Є дані про те, що в Харківській області присутні й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії”, – зазначили партизани.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атеш, наемники, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Партизани руху “АТЕШ” повідомили, що Африканський корпус не був готовий до війни та зазнає великих втрат на Харківщині".