На Харківщині атакує Африканський корпус найманців РФ – АТЕШ

Партизани руху “АТЕШ” повідомили, що Африканський корпус не був готовий до війни та зазнає великих втрат на Харківщині.

“Агенти руху “АТЕШ” зі штабів 44-го АК повідомляють, що Росія залучає Африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат. Найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів”, – повідомили в телеграм-каналі АТЕШ.

Там поіронізували, що рівень підготовки найманців можна було оцінити “на параді, де 20 людей виконали свій традиційний воєнний танець”.

“Є дані про те, що в Харківській області присутні й найманці, які вже воювали в Малі та Лівії”, – зазначили партизани.