На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
Иллюстрация: карта DeepState
Партизаны движения «АТЕШ» сообщили, что Африканский корпус не был готов к войне и несет большие потери на Харьковщине.
«Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44-го АК сообщают, что Россия задействует Африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери. Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые загоны, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов», — сообщили в telegram-канале АТЕШ.
Там поиронизировали, что уровень подготовки наемников можно было оценить «на параде, где 20 человек исполнили свой традиционный военный танец».
Читайте также: Часть военных РФ отказалась атаковать Харьковскую область – АТЕШ
«Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии», — отметили партизаны.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атеш, наемники, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Партизаны движения «АТЕШ» сообщили, что Африканский корпус не был готов к войне и несет большие потери на Харьковщине".