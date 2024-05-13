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На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ

Происшествия 11:04   13.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ Иллюстрация: карта DeepState

Партизаны движения «АТЕШ» сообщили, что Африканский корпус не был готов к войне и несет большие потери на Харьковщине.

«Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44-го АК сообщают, что Россия задействует Африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери. Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые загоны, зная, что большинство из них не вернутся из штурмов», — сообщили в telegram-канале АТЕШ.

Там поиронизировали, что уровень подготовки наемников можно было оценить «на параде, где 20 человек исполнили свой традиционный военный танец».

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«Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии», — отметили партизаны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Партизаны движения «АТЕШ» сообщили, что Африканский корпус не был готов к войне и несет большие потери на Харьковщине".