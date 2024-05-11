От самоубийственного наступления отказалось одно из отделений мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ. Об этом сообщил агент партизанского движения «АТЕШ», который служит в этом батальоне.

«Бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудавшихся диверсионно-разведовательных операций со стороны российских войск. Ввиду этого, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалось исполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги», — проинформировало движение «АТЕШ» в своем telegram-канале.

Партизаны отметили, что активно работают с агентами, чтобы помочь информацией Силам обороны Украины для отражения наступления россиян.