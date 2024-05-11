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Часть военных РФ отказалась атаковать Харьковскую область — АТЕШ

Мир 08:03   11.05.2024
Оксана Горун
Часть военных РФ отказалась атаковать Харьковскую область — АТЕШ

От самоубийственного наступления отказалось одно из отделений мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ. Об этом сообщил агент партизанского движения «АТЕШ», который служит в этом батальоне.

«Бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудавшихся диверсионно-разведовательных операций со стороны российских войск. Ввиду этого, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалось исполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги», — проинформировало движение «АТЕШ» в своем telegram-канале.

Партизаны отметили, что активно работают с агентами, чтобы помочь информацией Силам обороны Украины для отражения наступления россиян.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От самоубийственного наступления отказалось одно из отделений мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ. Об этом сообщил агент партизанского движения «АТЕШ», который служит в этом батальоне".