Частина військових РФ відмовилася атакувати Харківську область – АТЕШ
Від самогубного наступу відмовилося одне з відділень мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу ЗС РФ. Про це повідомив агент партизанського руху “АТЕШ”, який служить у цьому батальйоні.
“Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ. Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші”, – поінформував рух “АТЕШ” у своєму телеграм-каналі.
Партизани зазначили, що активно працюють з агентами, щоб допомогти інформацією Силам оборони України для відбиття наступу росіян.
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- Категорії: Події, Світ, Суспільство, Харків; Теги: атеш, наступ, новини Харкова, партизаны;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від самогубного наступу відмовилося одне з відділень мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу ЗС РФ. Про це повідомив агент партизанського руху “АТЕШ”, який служить у цьому батальйоні".