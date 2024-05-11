Частина військових РФ відмовилася атакувати Харківську область – АТЕШ

Від самогубного наступу відмовилося одне з відділень мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу ЗС РФ. Про це повідомив агент партизанського руху “АТЕШ”, який служить у цьому батальйоні.

“Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ. Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші”, – поінформував рух “АТЕШ” у своєму телеграм-каналі.

Партизани зазначили, що активно працюють з агентами, щоб допомогти інформацією Силам оборони України для відбиття наступу росіян.