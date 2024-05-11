ISW проаналізував наступ РФ на Харківщині: завоювання та цілі

Інститут вивчення війни (ISW) детально розібрав наявну інформацію про наступ армії РФ у Харківській області. На думку аналітиків, найближча мета загарбників – діставати ствольною артилерією до Харкова.

“Російські сили на цей час здійснили дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців та одну на північний схід від Харкова біля Вовчанська”, – зазначили в ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на українські та російські джерела повідомили, що важкі піхотні бої сталися між Стрілечою та Зеленим на напрямку Липців. Також аналітики підтвердили інформацію, яку раніше публікували проєкт DeepState та журналіст Юрій Бутусов – про захід росіян у села на північ від Харкова.

“Геолоковані кадри підтверджують, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту, а російські джерела також широко стверджують, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку. Дані NASA “Інформація про пожежі для управління ресурсами” (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в цих чотирьох поселеннях і поблизу них, ймовірно, відбулися запеклі бої. ISW з високим ступенем впевненості оцінює, ґрунтуючись на українських доповідях, що заслуговують на довіру, і переважанні доказів, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але геолокованого підтвердження цієї оцінки поки не спостерігалося”, – поінформували у зведенні ISW.

Водночас аналітики не підтвердили захоплення росіянами Зеленого, Огірцевого та Гатища, про що заявляли російські так звані “військкори”.

“За оцінками ISW, російські війська просунулися в напрямку Волчанська, але ми не виявили достатніх доказів, щоб оцінити приблизний слід лінії фронту в безпосередній близькості (від міста – Ред.)”, – доповнили в Інституті вивчення війни.

На думку експертів, свій тактичний плацдарм на півночі від Харкова росіяни використовуватимуть, щоби продовжити початкову фазу наступу. Їхня мета – “відкинути українські сили від кордону з Бєлгородською областю та просунутися в межах досяжності ствольної артилерії до Харкова”. У перших атаках армія РФ використала відносно обмежену кількість особового складу та техніки. Цілком ймовірно, що у них є резерви, які готові ввести в бій. Аналітики ISW вважають, що росіяни хочуть просунутися до Харкова ближче ніж на 25 км.

“Російські війська навряд чи розміщуватимуть ствольну артилерію просто вздовж лінії фронту, тому російські війська, швидше за все, мають намір просунутися до Харкова ближче, ніж на 25-кілометрову дальність дії більшості радянських трубчастих артилерійських систем. Російські війська в цей час знаходяться приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і просування російських військ в межах 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським військам вести звичайний вогонь із закритих позицій по Харкову зі ствольної артилерії. Звичайний вогонь із закритих позицій у поєднанні з ударами бомбами, що планують, і ракетами, котрі продовжуються, швидше за все, буде спрямований на створення умов для більш масштабного наступу на Харків у пізніший час”, — зробили висновок в Інституті вивчення війни.

При цьому аналітики не вважають, що російські війська негайно мають намір проводити широкомасштабну операцію наступу на Харків. Їхні дії на Вовчанському напрямку в принципі не сприяють будь-якому “захопленню” чи “оточенню” Харкова, адже Вовчанськ розташований на іншому березі Сіверського Дінця та Печенізького водосховища. Тому дії там можуть бути відволікаючими або мати на меті чинити тиск на тил Сил оборони, які обороняються на Куп’янському напрямку.

“Зусилля Росії на Липцівському напрямку могли б підтримати наступ на Харків з вузького лобового фронту, хоча малоймовірно, що російське військове командування, яке в останні місяці вдосконалює своє оперативне планування, буде використовувати такий вразливий шлях наступу на Харків. Російські війська, ймовірно, проводять наступальні операції в районі Липців, оскільки він пропонує найпряміший шлях для просування в межах ефективної дальності дії ствольної артилерії по Харкову”, — вважають аналітики.

Вони також оцінюють, що основна мета росіян зараз – відвернути максимальну кількість сил ЗСУ з інших ділянок фронту на Харківський напрямок, щоб активізувати власні зусилля на Донбасі та домогтися там розширення прориву на північний захід від Авдіївки та захоплення Часового Яру. Також аналітики зазначили, що росіяни “поспішили” з наступом: на нього чекали наприкінці травня – в червні, а окупанти пішли в бій 10 травня. Імовірна причина – хочуть скористатися “вікном можливостей, що закривається”, яке дала затримка в постачаннях військової допомоги Україні.

“ISW продовжує вважати, що російським силам, найімовірніше, буде важко захопити Харків, якщо вони захочуть це зробити”, – наголосили в Інституті вивчення війни.