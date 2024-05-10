На Харківщині досі тривають оборонні бої – Генштаб ЗСУ про ситуацію
У Генштабі ЗСУ повідомили про поточну ситуацію на фронті в Харківській області.
«На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку», – йдеться у повідомленні.
Крім цього, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве.
«Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, під ранок 10 травня вздовж кордону Харківщини з РФ лунали вибухи. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, генштаб, ЗСУ, оборона, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині досі тривають оборонні бої – Генштаб ЗСУ про ситуацію»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 23:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Генштабі ЗСУ повідомили про поточну ситуацію на фронті в Харківській області.".