Окупанти намагалися прорвати кордон на Харківщині – Синєгубов про ситуацію

Окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківщини, а ДРГ намагалися прорвати кордон.

“Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що ЗСУ “впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра”.

“Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов’язки“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 10 травня.

Він закликав населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про те, що про настання можуть бути “панічні вкиди”.