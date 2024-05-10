Окупанти намагалися прорвати кордон на Харківщині – Синєгубов про ситуацію
Окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківщини, а ДРГ намагалися прорвати кордон.
“Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що ЗСУ “впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра”.
“Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов’язки“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 10 травня.
Він закликав населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях.
Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про те, що про настання можуть бути “панічні вкиди”.
Читайте також: “Ці дії передбачувані” – РНБО про ситуацію на кордоні Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: граница, наступ, новини Харкова, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Окупанти намагалися прорвати кордон на Харківщині – Синєгубов про ситуацію»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти посилили обстріли на північному напрямку Харківщини, а ДРГ намагалися прорвати кордон".