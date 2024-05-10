Ситуація на Харківщині: про наступ можуть бути “панічні вкиди”
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендує довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам щодо того, що відбувається на Харківщині.
“Обережно! Ворог може робити панічні вкиди з приводу наступу на Харківщині. Вкотре нагадуємо: довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам“, – сказано в повідомленні Центру.
Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає.
Читайте також: “Ці дії передбачувані” – РНБО про ситуацію на кордоні Харківщини
Популярно
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вбросы, дезинформация, наступ, новини Харкова, Центр стратегических коммуникаций;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ситуація на Харківщині: про наступ можуть бути “панічні вкиди”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендує довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам щодо того, що відбувається на Харківщині".