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Ситуація на Харківщині: про наступ можуть бути “панічні вкиди”

Події 11:33   10.05.2024
Оксана Горун
Ситуація на Харківщині: про наступ можуть бути “панічні вкиди”

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендує довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам щодо того, що відбувається на Харківщині.

Обережно! Ворог може робити панічні вкиди з приводу наступу на Харківщині. Вкотре нагадуємо: довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам“, – сказано в повідомленні Центру.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає.

Читайте також: “Ці дії передбачувані” – РНБО про ситуацію на кордоні Харківщини

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки рекомендує довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам щодо того, що відбувається на Харківщині".