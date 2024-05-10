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“Ці дії передбачувані” – РНБО про ситуацію на кордоні Харківщини

Події 11:01   10.05.2024
Оксана Горун
“Ці дії передбачувані” – РНБО про ситуацію на кордоні Харківщини Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України лейтенант Андрій Коваленко попередив: “Зараз буде багато вкидів”.

“Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію. Ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає“, — написав Коваленко в телеграмі.

Він також попередив, що “буде багато вкидів по цій темі”.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Водночас жодних офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ чи ХОВА про те, що відбувається, немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України лейтенант Андрій Коваленко попередив: “Зараз буде багато вкидів”".