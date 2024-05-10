«Эти действия предсказуемы» — СНБО о ситуации на границе Харьковщины
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко предупредил: «Сейчас будет много вбросов».
«У врага есть ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию. Эти действия предсказуемы. Ресурсы у врага есть для обострения в приграничье, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет», — написал Коваленко в telegram.
Он также предупредил, что «будет много вбросов по этой теме».
Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граница, коваленко, наступ, наступление, новости Харькова, СНБУ, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко предупредил: «Сейчас будет много вбросов»".